婚禮取經！李旻芳首次遊未婚夫英國成長地

「東張西望」主持李旻芳與未婚夫黃耀英（Darren）將於11月5日舉行婚禮，忙於為大喜之日作最後準備之際，日前百忙抽空飛英國出席Darren好友婚禮，充當伴郎的Darren，還要於婚禮上致詞，笑言為此搞盡腦汁，他說：「因為要Present得好風趣，似棟篤笑咁，現場仲有100人睇住好緊張。」而出席完婚禮後，二人也有四出觀光，期間也專程到倫敦大笨鐘影相留念。

一班Darren的朋友，獲悉旻芳從未到去過Darren長大的城鎮，即化身嚮導帶旻芳一日遊，旻芳說：「有去Darren細個住過間屋，佢仲喺屋前影咗張相，又睇吓佢以前讀嘅中學，不過我哋只係去咗5日，適應到時差就要返嚟，好攰。」雖然如此，但旻芳透露也有趁機為自己的婚禮取經，大讚外國人主張環保，即使婚禮一些細節上也會一手一腳整：「佢哋會執啲樹業、果子、個婚禮裝飾用嘅燈，都係朋友儲咗兩年嘅玻璃樽儲造嘅，用完之後就傳承畀出年結婚嘅朋友用，成件事好環保，所以我哋都想效法吓，喺婚禮上用啲天然材料。」

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