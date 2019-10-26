又嚟哈囉喂！盤點荷里活明星萬聖節搞鬼造型

仲有唔夠一星期就係萬聖節，又係時候出動去扮嘢！過往一眾中外名人紅星都會趁呢個時候悉心打扮，其中有好多荷里活紅星就會選擇扮下其他名人，務求在萬聖節成功「呃吓like」！

向來出名形象搞嘢兼踩線的美國樂壇天后Miley Cyrus2013年在MTV音樂錄影帶頒獎禮（VMA）中的不文熊仔Look令人留下深刻印象，即成當年萬聖節熱門打扮，獄海名媛Paris Hilton甚至One Direction成員Harry Styles都有模仿Miley的出位打扮。而Miley自己亦有模仿其他人，出名「乳」出驚人誓不「偷」的Miley，亦有一年戴上紫色假髮變身成女歌手Lil Kim於1999年出席VMA時的爆乳look慶祝萬聖節，盡顯豪放女本色！

除了Paris與Miley之外，好多紅星包括澳洲超模Miranda Kerr、騷靈天王John Legend夫婦、真人騷女星Kourtney Kardashian、Kylie Jenner、視星Nina Dobrev以及Victoria Justice等都曾扮其他名人紅星慶賀「哈囉喂」。

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