女主播拍劇　陳俞希「性侵案」有演技

ViuTV藝人陳俞希（Hailey）最近參演劇集《假設性無罪》，飾演女主角王敏奕好友，由女主播投身拍劇，戲分甚多，獲讚賞！該劇還有多位ViuTV藝人參演，包括強尼及陳子豐等。

Hailey趁劇集結局上網抒發心情：「有好多好多嘅不捨，亦有好多嘅感受，開播咗之後好多朋友message我話有睇，網上面嘅朋友亦開始有討論，我哋成班同事都好開心，我同強尼講開，最開心嘅唔係淨係話邊一個做得好，而係話ViuTV嘅artist都幾萬能，做主持演戲都得，真係睇到留言都眼濕濕！」

她特別感謝監製再次獲起用，還有編劇跟她研究角色：「喺我做資料搜集角色嘅時候，睇咗好多真實個案，可能自己嘅小朋友被性侵，好多家長都選擇唔相信或者唔會報警，所以我非常佩服每一位被性侵嘅受害者願意企出嚟，亦都希望大家可以多啲正視呢個問題。」

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