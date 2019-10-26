東方日報C1：李家鼎中環食店下月執笠

藝人李家鼎（鼎爺）近年跳入飲食界大展拳腳，可惜因近期社會氣氛不明朗，經營壓力上升，他有份投資、開業一年多的中環食店宣布下月結業！不過，他強調未有因經營困難而裁員或逼員工放無薪假，又希望有白武士打救保住食肆招牌，令餐廳可以重開！

因拍攝無綫節目《阿爺廚房》而大受歡迎的李家鼎，近年進軍飲食業，與友人合資開設三間食肆，其中「鼎爺私房菜」中環分店「鼎會館」於去年9月開業，投資額達1,500萬，據知上址同類型食肆月租高達70至80萬！生意原本不俗，可惜因近期社會動盪，經營愈見困難，前日該店公布將於下月22日結業，而其餘兩間食店則繼續營運。

冇打算裁員：做咁耐感情好

正忙於拍攝新一輯《阿爺廚房》的李家鼎，昨日於將軍澳電視城接受訪問，對於餐廳結業大感可惜：「冇辦法啦！咁嘅環境，可能係上天安排！」雖然決定結業，但他強調未有因環境變差而向員工開刀：「我哋冇開除過任何一個員工，冇話叫人放10日無薪假！我哋盡量做到令員工舒服，有啲員工聽到消息都好唔開心，唔係冇咗份工嘅問題，而係我哋上上下下都好似一家人，佢哋為我哋而唔開心！呢個時勢係咁，啲客都唔敢嚟食，我希望短期內可以重開，或者有冇白武士幫吓手保留我哋個鼎會館，我都萬分多謝。（捲土重來？）希望啦！（另外兩間食店點？）托賴仲好好，冇乜大影響。」

提到前晚向他了解結業時，在電話中稱未知結業，似是「被通知」，李家鼎解釋：「早兩日拍檔同我講咗有咁嘅預算，長痛不如短痛，到正式時會話畀我聽。我尋日拍外景，有記者問我（結業），我話未肯定，因為要同拍檔開咗會肯定咗先公布，後嚟同拍檔傾咗覺得係時候講。」

他指餐廳開業一年多，有近30名員工，問到會否將他們調往另外兩間食肆？他說：「要同拍檔商量點做，其實一兵一卒我都唔想浪費，大家做咗咁耐感情好好！我哋成日嘻嘻哈哈，粗口橫飛好開心，好似大家庭。」食肆打開門便要成本，市況不景實在難以支撐，但李家鼎仍望有人投資扭轉局面：「有人食同冇人食差好遠，買咗料唔會隔夜，燈油火蠟水電乜都要運行，我希望有白武士出手。」

唔敢計蝕幾多：真係暈喺度

至於今次結業，蝕了多少錢？李家鼎則直言未敢去計：「冇喇！我唔計，遲啲睇吓點先計，咁樣計落去真係暈喺度。（結業前會唔會去餐廳坐鎮？）都會去，我耐唔耐都去。（搞餞別宴？）唔好搞呢啲嘢，睇吓點，我同拍檔商量睇吓件事點做先完美。」

莊思敏約多餐

李家鼎於中環開設的鼎會館開業以 來，吸引不少藝人慕名幫襯，如今結業實屬可惜。莊思敏曾幫襯他位於銅鑼灣的私房菜，昨日受訪時坦言對中環店結業的消息感突然，有意於結業前相約朋友飯敍：「冇辦法，呢個大環境因素，各行各業都遇到困難，希望所有 人都平安。鼎爺本身咁有水準，相信好快又會捲土重來再開番。」

羅霖嗌唔可惜！

同樣幫襯過銅鑼灣店的羅霖，對分店結業卻有另一 番見解：「唔可以話係可惜，佢有好多發展，又開燒味店咁， 仲開拍第三輯飲食節目！希望香港人呢段時間一齊共渡難關，各行各業係有影響！（ 趁佢結業前再幫襯？）應該未有時間，11月要飛內地幾次，而私房菜要預早約，所以都難啲。」

李小龍猝逝 闖荷里活夢碎

形象粗豪、被指為「功夫佬」的李家鼎，銀色旅途充滿傳奇。本為「西關大少」、父親為廣州西關地主及酒樓老闆，他在耳濡目染下8歲開始學廚，學得一手傳統廚藝。走難來港後家道中落，李家鼎小五便輟學幫補家計，直至70年代加入娛樂圈。

由於當時李小龍的功夫電影大行其道，一身好武功的他本獲荷里活賞識，飛往美國發展，還簽下兩部片約，每部片酬為兩萬美元，已在洛杉磯睇樓作準備。可惜李小龍突然猝死，片商擔心功夫片會大不如前，立刻煞停計劃，令他的荷里活夢粉碎。

入行以來除了擔任武術指導，他又教授不少藝人、名人策騎，直至2016年主持《阿爺廚房》爆紅，成為事業高峰，並推出食譜及開食店。

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