楊埕賀張嘉琳出戰東京國際小姐選美

2019年國際小姐競選於今日假東京揭開序幕，今年的香港代表張嘉琳（Kaye）已於昨日啟程前往東京備戰。日前，香港區主辦大會舉行了歡送會為Kaye餞行，她的3位師姐楊埕、陳約臨及王詠珩均有出席。

身為2015年國際小姐香港代表的楊埕（Sabrina）表示：「轉眼間經已4年，好懷念當時參選嘅情景。比賽令我認識咗一班好姊妹，其中以肯雅小姐最為老友。佢依家喺東南亞地區發展模特兒事業，久不久都會嚟香港探我。」而Sabrina現時忙於拍攝劇集，剛完成了《使徒行者3》和《愛美麗》兩部電視劇，她說：「拍劇我仲係新人，每次前輩都好用心提醒我，獲益良多。」

2016年國際小姐獲得亞洲皇后的陳約臨（Kelly）則表示：「國際小姐競選係我人生中最開心同最難忘嘅旅程。」現以主持工作為主的Kelly剛完成巴黎時裝周的拍攝工作：「我同伍樂怡喺巴黎逗留咗3個星期，每日拍攝時間超過10小時，又要不停轉場地，好辛苦，但係好有滿足感。」

而現年24歲的張嘉琳身高5呎9吋，現職模特兒的Kaye表示：「大學畢業後開始當模特兒，至今已差不多兩年時間，由於自己很享受在台上表演的感覺，所以決定參加國際小姐香港代表的甄選。最後真的成為香港代表實在很感恩。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。