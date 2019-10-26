阮兆祥Keep Fit都要嚟食Farewell飯

歌手鄧健泓、石詠莉（Sukie）、鄭世豪、阮兆祥日前與剛離開星娛樂的高層Tommy Chu食Farewell飯，Tommy太太黃美芬亦有現身，眾歌手都對Tommy的離開感不捨。

鄭世豪：畀我美好時光

鄭世豪說：「非常唔捨得，佢係一個畀到歌手好多自由度，但又可以用佢嘅專業令件事做得更好嘅好領導，當年好多謝佢簽我，等我可以繼續做歌，繼續發展我嘅演藝事業，令我有一段咁美好嘅時光，好感激佢，希望將來可以江湖再見，再可以同佢合作。」

鄧健泓稱讚領導能力強

鄧健泓也盛讚Tommy的領導能力很強，畀到大家好大信心努力向前衝：「呢幾年好開心能夠同佢合作，佢亦好相信我同Sukie喺各方面嘅能力，令到我哋有好大空間去做好多嘢，呢樣嘢唔係個個領導人可以做到。」

Tommy對於大家的愛護，亦大表感謝：「大家咁多年嘅相處，已經好似一家人咁，好多謝佢哋對我嘅關顧，亦好多謝唱片公司老闆咁多年對我嘅信任同支持，同大家並肩合作咗多耐，感情真係好好，祥仔（阮兆祥）要開騷，要Keep Fit都特登嚟，之後再趕返去繼續綵排，真係好愛錫我，好多謝大家。」

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