GD當兵20個月頻惹爭議　頭一年已放百日假

韓團Big Bang隊長G-Dragon（GD）於去年2月27日以現役兵身份，到江原道鐵原郡陸軍3師團白骨部隊入伍，同年5月因腳踝疼痛接受手術，隨後被爆曾入住京畿道揚州市國軍醫院的上校特別病房，當兵4個月便放了26日病假，被質疑享藝人特權而惹爭議。

去年10月，有網民公開GD上身穿軍服，下身穿短褲、坐在高爾夫球車上傾電話的照片，因未有戴上軍帽，而是戴冷帽，被網民指摘即使外出休假，這身打扮也不合軍規，又被質疑當兵期間用手機，疑享用藝人特權再惹爭議。

今年2月底，GD被爆服役一年便已休假100餘日，3分1時間也不在部隊，他已運用了50天以上的年假及病假，並在軍中病院入住40天接受治療。服役未夠一年，便用盡28日年假，同袍已晉升為上等兵，GD因經常休假及離開部隊，未能通過考核，故仍然是一等兵。

今年8月，GD宣布將於亞洲舉行巡迴展覽《Untitled2017》，台灣站於8月1日舉行，入場費約76港元，畫作可供購買，若所有作品完售，預計收益高達839萬港元，被網民質疑當兵期間進行有收益的活動，涉違反軍法。陸軍方面代他澄清，指GD舉行展覽，並不視為營利活動，因那些作品是他當兵前創作。