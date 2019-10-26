唱到激情唔准喊　最佳新人阮兆祥組新草蜢

於旺角麥花舉行首場個唱的阮兆祥（祥仔），換上白馬王子Look唱出《Today》，而其中一位木結他手正是林曉峰的二仔林熙。其後祥仔將個人電台節目擺上舞台，表示最喜歡在節目中設點唱環節，呼籲Fans透過WhatsApp點唱，然後獻唱了《最愛是誰》和《歡樂今宵》，這是送給認識了逾三十年的紅顏知己梅小惠的。於表演期間，祥仔更被大讚是2019年的最佳新人。

祥仔憶述於1992年開始拍戲，《沖天小子》是他的處男作，跟蔡一智、蔡一傑、蘇志威wonderful及張智霖合演，令他有無限回憶，繼而唱出其主題曲《三分鐘放縱》。唱畢祥仔High爆即興邀請台下的蔡一傑及蔡一智上台合唱，全場掌聲如雷！

蔡一傑甫上台即給祥仔送上肉嘴，而蔡一智就搞笑話：「早知係咁，就唔要蘇志威！我依家宣布2019年新草蜢。」祥仔接話：「有蔡一傑嘅草蜢就係Wonderful！」令蔡一傑不禁笑說：「我唔做演唱會，都嚟睇你演唱會，我取消咗個演唱會，你幾大面呀！」然後「新草蜢」合體Encore《三分鐘放縱》，三子超Hyper邊唱邊走勻成個舞台，台下Fans都企晒起身落力尖叫，掀起全晚高潮！

去到個唱尾聲，祥仔分別唱出《皆大歡喜》及《講不出聲》向薛家燕及李司棋致敬。唱畢《二把》，祥仔不禁落淚，有Fans即大叫「唔好喊」，重拾心情的祥仔之後送上《My way》，最後以《月兒彎彎》作結。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。