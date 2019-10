藝人倪晨曦近日到了外地,她在社交網上載在太平洋海岸公路拍的日落相片,並留言:「這樣的日落讓我想起了你的名字」,不少網民都問究竟想起了誰,表現得相當好奇。另外,她又上載在夕陽下做出瑜伽動作的相片,並發文:「Life is a circle of happiness,sadness, hard times,and good times.If you are going through hard times, have faith that good times are on the way.(生活是幸福、悲傷、艱難和美好時光組成的圈子。如果你正處於艱難時期,請相信美好時光即將到來。)」網民讚她靚女外,思想亦很有深度,內外俱備。

