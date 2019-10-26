內地人氣小生大比併！李現手字靚到率先跑出

內地劇《親愛的，熱愛的》和《陳情令》令內地人氣小生位置重新洗牌！主演《親》的李現，以及主演《陳》的肖戰和王一博，立刻成為三大最火紅的流量小生，早前更一起打入福布斯中國30歲以下精英榜。由樣貌、身形、代言廣告數量等不斷被比較，所謂「見字如見人」，就連他們的字體同樣也成為話題！

正為英皇新片《古董局中局》開工的李現，日前到三亞出席代言活動，並應粉絲要求親筆寫下對生活的感受：「我們要知道自己的夢想是甚麼，也知道自己在為了甚麼而奮鬥，不光是為社會貢獻，還要留下一些甚麼東西，作為演員更是這樣。」這親筆字迹立刻被瘋傳，力讚他的字體秀麗，更說向來有練字習慣的他，的確下苦功。同時肖戰及王一博的字迹立刻被翻出來作比較，大批網友指李現寫得一手好字外，不少粉絲更紛紛說要為李現而練字。

另外，李現日前自爆有來自東北的工作人員，說要邀請他搓澡及浸紅酒牛奶加鹽浴，向來沒去浴場搓澡習慣的他即表示「擔憂」，未敢行動，因怕會被認出，他留言：「當我翻身過來面對搓澡師傅的時候，他把我認出來了，我該如何面對那份微妙的尷尬？」即引起超過14萬網民留言「獻計」，提議可敷面膜遮樣等，更有網民打趣自稱是失明人士，可替他搓澡。

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