曾歷小風波！伍詠薇為老公慶生自嘲惡妻

藝人伍詠薇（伍姑娘）同老公練海棠結婚20年，曾經歷小風波，練海棠兩次出軌，不過最後都雨過天青，重修舊好！而今日係練海棠生日，伍姑娘尋晚就同成家人為對方慶祝，話要好好珍惜一家人相處嘅時光，仲自嘲係惡妻：「老練❤️生日快樂🎂🎂🎉🎉🌹🌹雖然你位惡妻⋯⋯🙋‍♀️係出名獨家村兼宅女又唔鍾意過海⋯⋯😂希望你喜歡今晚溫馨熱鬧又過海的安排嘅飯局⋯⋯家人一起慶祝，齊齊整整就係你最好的生日禮物🙌愛是無價⋯⋯珍惜與家人共聚時光👍本宮衷心祝福你身體健康開心快活笑口常開順心如意平安吉祥工作順利創意無限智衞滿滿人緣旺盛財源滾滾來⋯⋯🙌🙌🙌⋯⋯夠未🎉💋」恩愛更勝從前呀！

而另一邊廂，同樣結婚20年嘅姜皓文（黑仔）今日生日，黑仔上載同老婆合照仲發表愛的宣言：「當婚姻步過二十個年頭，最希望就是令身邊的另一半擁有無盡的幸福，我們一起能夠走過二十個年頭，太太絕對是功不可沒，我要再次承諾，一定要讓妳過得幸福、健康、開心、陪伴妳一起走到更遠更遠⋯⋯多謝老婆💕」

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