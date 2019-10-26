千禧後港姐冠軍　依家咩環境？

2001港姐冠軍楊思琦最近驚爆再度有孕，其實由她那年開始計起的千禧後港姐，事業運及情路各有不同，各自有傳奇故事，有人已子女成群，有人仍嫁杏無期。

2001冠軍楊思琦

現年41歲的楊思琦入行後與施明兒子李泳豪拍拖9年，其後搭上吳帥又極速分手，之後獨力撫養現年7歲的女兒，一直單身的她最近驚傳有喜，已懷孕四個月，但指另一半是圈外人，仍不肯透露老公身份。

2002冠軍林敏俐

當選後不夠兩年就退出娛樂圈，回流返美國生活。

2003冠軍曹敏莉

2010年與圈外男友結婚，現年37歲的敏莉育有8歲女兒、6歲兒子及2歲兒子，近年多數因慧妍雅集活動公開露面。

2004冠軍徐子珊

當選後很快受力捧，曾任多套劇集女主角，又曾闖樂壇做歌手，近年產量大減，忙於修讀心理學碩士，雖然被讚雙眼電力十足而且緋聞不斷，但愛情路上至今交白卷，40歲的她仍未結婚及生BB，今年年初笑言家人已放棄催婚。

2005冠軍葉翠翠

翠翠的感情生活被事業更精彩，她曾與李日朗拍拖，與高鈞賢傳緋聞，又曾跟內地富豪秘撻，至2015年她與建築公司副董事周曉東結婚，現年38歲的她育有兩名分別兩歲及一歲大兒子，最近又宣布再懷孕。

2006冠軍陳茵媺

觀眾緣向來不俗的Aimee於2013年與陳豪結婚，之後開Turbo造人，成功「三年抱三」，現年38歲的她擁有5歲大仔Aiden、4歲二仔Nathan及3歲女兒Camilla，家庭幸福美滿。

2007冠軍張嘉兒

入行發展平平，2015年與金融界男友Nathan結婚，現時35歲的嘉兒，兩位女兒分別3歲及5個多月大。

2009冠軍劉倩婷

現年32歲的劉倩婷於2013年與堪輿學家李丞責結婚，2016年誕下愛女仟辰。

2010冠軍陳庭欣

現年32歲的庭欣仍活躍於電視圈，主力主持《東張西望》及一些大騷，曾與翟威廉傳緋聞多年，去年與商界男友楊振源（Benny）大方認愛，感情穩定。

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