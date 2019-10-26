長澤正美加盟《全裸監督2》扮AV女優？

日本男星山田孝之主演、改編自80年代AV傳奇導演村西透真人真事的Netflix劇集《全裸監督》，第1季上架後在190國家及地區播映，全球大受歡迎，Netflix決定乘勝追擊開拍第2季，女演員方面更有可能由大卡士參演。

《全裸監督》第1季開拍時，由於標榜是色情作品，很多女演員都拒絕演出，最後找來22歲新進女星森田望智扮演AV界一代女優黑木香，首季播出後，森田望智即人氣急升。《全裸監督》成為全球觀眾關注作品後，情況出現大逆轉，有不少日本女星紛紛自動獻身想參與演出，而其中一位正是演技奔放的長澤正美。

據聞長澤正美私底下十分喜歡《全裸監督》，該劇上架後，她一直都有追看，除了大讚好睇，並且向友人推薦。其實她當初已對這個劇集好有興趣，不過事務所對不倫及官能題材的作品全部謝絕，更何況要演AV女優。但近日正美再次表明好想參演，加上她曾與山田孝之合作電影及劇集，雙方亦是好朋友，對山田十分信任，相信事務所有可能破例放行。據悉《全裸監督》的製作組獲悉後表示興奮，因為正美演戲豪放，扮演AV女優及情色場面絕不難到她，而網友則期待正美有大膽或全裸演出。