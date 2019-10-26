捱到身心俱疲　林子博壓力爆煲發患癌妻脾氣

現年48歲的前TVB娛樂新聞台主持林子博，今年二月先要面對老婆Shirley患上罕有癌症（平滑肌瘤）第四期的打擊，到十月他不獲續約，經歷實在不似預期。林子博在2008年加入TVB，十一年來一直擔任主持，本身愛演戲的他不諱言當娛樂新聞主持，有穩定月入。他與太太婚後育有一對仔女，分別是14歲女兒詠渝和10歲兒子卓楠，原本幸福一家，但太太忽然患重病要接受化療，自己又失業，一家四口生計及太太醫藥費頓成問題。

迷失方向被太太叫醒

子博早前接受電台訪問時說：「如果去外國求醫係天文數字，初初喺香港睇私家做咗兩次化療，已花咗廿萬元，後來排到政府睇就慳番好多，不過我畀好多唔同Treatment畀太太，帶佢睇吓神醫、食啲健康產品等，都好貴，幾萬食一個月。（你有冇崩潰過？）有一段時間我冇咗方向，成日發吽豆，喺街上好迷失，燈位轉燈都唔發覺，直至有日太太突然叫醒咗我，嗰日我幫佢打提升白血球針，又發吽豆，太太突然喊住問我係咪覺得佢好煩？嗰刻我就醒。」

學會好好控制情緒

他說每日要湊子女返學、陪老婆睇醫生打針，又要買餸煮飯做家務，半夜才可以入睡，每日如是，身心疲累，終試過向老婆發脾氣，他說：「自從佢病咗後，佢對飲食好緊張，我每日就以最快方法煮早餐，煮腸仔火腿同燒賣，但老婆覺得呢啲係唔健康嘅食物，我就發脾氣，話真係頂唔順、好攰，後尾老婆入嚟氹番我，同我道歉，嗰刻好內疚，以後要好好控制情緒，真係壓力爆煲時，我會揸電單車兜圈或腳底按摩先返屋企。」林子博自言是好理智的人，冇嬲過任何人，但當看到老婆化療後的副作用好辛苦，身為老公卻幫不上忙，就充滿無力感。

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