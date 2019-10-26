曾接受兩年心理輔導　胡美儀將幸福循環再用

藝人胡美儀出席活動，跟大家分享儲蓄心靈快樂的方法，她表示首先要學懂接受別人的道歉：「身體有殘障嘅人，可能心靈上會受到傷害，心理情緒唔快樂，會覺得點解會欠咗我，我以前都係咁。第二係要接受人哋嘅愛意，之後自己就會反射，自己有乜對人唔好，然後會對番人講對唔住。」她又謂每一日都要儲蓄一件開心或滿足的事：「初初有啲人滿心怨憤，儲唔到快樂，可以由食嘢開始，將味道嘅快樂過程記起，慢慢就會儲蓄到長期記憶，久而久之就會快樂，感受到身邊人對佢好。」

3個月大被父母拋棄

她又分享自己的經歷，表示因為自己的出世背景問題，令自己以前很不快樂：「3個月就畀父母拋棄，孤兒咁長大，到21歲先見番父母，所以心有好黑嘅洞，冇晒愛，唔識點去接受人哋嘅愛，淨係覺得點解世界欠咗我，拒絕快樂。」她謂與老公毛俊輝拍拖時，最初對方都不敢跟她結婚：「佢話我係無底深潭，我好需要愛，唔知點先滿足到我，所以佢好驚、退縮，後來我接受咗兩年心理輔導，慢慢將自己解凍，我受咗呢啲恩惠，所以依家將幸福循環再用。」

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