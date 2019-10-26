張崇基張崇德轉攻澳洲內地開騷：打游擊咁

歌手張崇基及張崇德錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，表示今集主題是黃霑，故會唱黃霑的歌，亦會唱自己及陳奕迅歌曲。他們希望香港可以多些這些音樂節目：「香港近一、兩年先去番音樂節目多人睇，以前我哋細個就係追呢啲音樂節目，有現場樂隊同觀眾，值得做多啲，希望變番個潮流。（好似開騷咁？）係呀，成個setting都係，我哋都叫歌迷當演唱會嘅氣氛嚟玩。」

問到可有開騷計劃 ？他們表示：「上年開咗，通常隔兩、三年先開，但出年都唔會住，反而傾緊澳洲、內地演出，因為上次好有心機去揀啲歌，想將成個騷帶去第二度做，希望去多啲地方做吓先，同埋依家年紀愈嚟愈大，搞演唱會壓力愈嚟愈大，所以咁樣可以舒服啲唱歌。」他們表示首先年尾會到內地開騷：「物色緊場地，希望場地同上次香港差唔多，可以帶番樂手同dancer，盡量希望原班陣容。（當巡迴咁做？）有啲似打游擊，唔使長遠計劃，邊度搵我哋就去邊度。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。