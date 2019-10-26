患嚴重抑鬱　姜紫藍為父母放棄追求事業

近年轉做作家的姜紫藍（Color），早前曾透露自己患上嚴重嘅抑鬱病，身心完全承受唔到，情況反覆。Color今日再度發文指抑鬱病嘅情況再度惡化，仲話原先喺台灣已經傾好出一本女性心靈雞湯書，但上飛機簽約嗰一刻病發到上唔到機：「自從患上嚴重的抑鬱病後，收入也大大減少，醫生也幫不上我。有很多次試過想不開，走到死神的邊緣。我在想，終究我不能放棄自己，身體髪膚嘛，所以我想到做一些自己很喜歡很重要的事，令自己打消尋死的念頭。原先已談好在台灣出一本我很想出的女性心靈雞湯書，上飛機簽約那一刻病發到上不了機。」

另外，Color又指一直想給父母一個夢想嘅屋企，而佢最近終於實踐咗呢個承諾：「然而我的錢就一筆，我決定先把父母的夢想放在第一位，至於我的事業呀、工作呀、愛情呀，就隨遇而安。我不想到我賺到好多錢的時候，我要後悔子育養而親不在。人生就是這樣，沒有人能替你作出選擇，肌凍雖切，違己交病，希望懂我的人能懂我。」事後Color回覆東網時說：「呢個係香港一個豪宅，不過只係租住一年試住吓，睇吓父母鍾唔鍾意先再決定買唔買，同埋我都係同父母一齊住，珍惜同佢哋一齊嘅時光。」

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