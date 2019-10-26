首位華人　成龍獲BAFTA頒世界娛樂貢獻獎

有「英國奧斯卡」之稱的「英國影視藝術文化學院電影頒獎禮」（BAFTA）近日宣布動作演員成龍獲得英國學院大不列顛獎中的「世界娛樂貢獻獎」，是成為首位華人演員獲得此獎項！不過成龍最近亦打入「網絡最危險名人榜」，意思時如果在網絡搜尋其名字，很大機會惹到病毒，令電腦中招。

對於獲大不列顛獎，成龍有前往領獎，並上台致感謝辭：「感謝BAFTA讓我有機會跟這麼多優秀的同行一起領獎，入行做電影已經59年，從我還是個小孩子時，到做替身、武行、動作指導、演員、導演、監製，這麼多年來我幾乎一直在拍動作喜劇，因為我喜歡看到觀眾們在影院裏哈哈大笑，這讓我很開心！觀眾看到驚險動作片時會拍手說great action，但看到好的浪漫劇情片時不會拍手說great kissing！這是開玩笑啦！感謝我全世界的影迷。」

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