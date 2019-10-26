諗過考警隊受阻　阿叻：秀姑嗌離婚！

藝人陳百祥（阿叻）到電視城出席《善心滿載仁愛堂》記者會，他直言1994年開始為無綫一年一騷，夠他「養狗活貓」，問到是否足夠養另一半黃杏秀？他笑說：「我不嬲食軟飯，唔使做都有依家嘅生活，秀姑得閒去馬會撳下錢，我使乜做得咁辛苦！」問到最近的社會運動有否令工作減少？他說：「我不嬲冇工作，都係𢱑返嚟，做吓港姐或者台慶司儀，但今年台慶未叫我，可能我照返嚟『襯』吓。」

1968年考過警隊

講到日前他往警署打氣的短片在網上瘋傳，片中他指若自己做警務處處長，一早已開槍，引來正反兩種聲音，問到其睇法，阿叻直言：「呢個世界一向有唔同意見，大家有獨立思維，我唔講人哋，我唔係教人點樣做，亦唔使人教我點樣做，呢啲就係民主自由。（你真係有興趣做警務處處長？）我68年時考過警隊，但我一話做，秀姑就話離婚，朋友笑我會『升官發財冇老婆』。（你贊成警方早啲開槍？）開唔開槍係制度問題，見到暴徒掟彈令人成身燒着晒，咁樣唔開槍呀？既然暴力升級，警方都要升級。（覺得馬蹄露遇襲無辜？）任何人受襲都無辜，要滅聲就要打？但我又唔打你，咁樣係唔相對，呢啲唔一定要用暴力。」

膽生毛唔識驚

早前譚詠麟（阿倫）撐警，惹來不少議論，更有餐廳拒絕做他生意，問會否擔心跟阿倫同一遭遇？阿叻說：「我膽生毛，驚咩呀？我冇嘢驚！認為正當嘢就去，每個人都要搵食㗎啦！我就上冇高堂下冇子女，總之做正當嘅事。」近日華星冰室被指「藍店」，老闆文滌即發文澄清中立，並指譚詠麟沒有股份，問阿叻有沒有股份？他說：「我冇，費事影響人，都唔應該搞人舖頭。（文滌同譚詠麟割席喎！）佢不嬲冇被張蓆阿倫瞓，大家有大家唔同諗法，我就唔參與。（呢排同阿倫有冇傾偈？）我哋唔講政治，都係講足球技術，餐廳咁。（有冇餐廳拒絕你入去？）有人話如果我入去，仲放低錢幫我埋單呀！」