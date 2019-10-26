唔係許廷鏗！林欣彤個唱嘉賓包你估唔到

歌手林欣彤（Mag）為「善心滿載仁愛堂」擔任嘉賓，將於12月底假麥花臣開個唱的她稱仍揀歌中：「大部分已經定咗，但有啲掙扎，好多粉絲點歌，有啲歌我又好鍾意，要取捨，其實最難係安排流程表。（會唔會有驚喜？）我都係以歌會友。（之前試過失聲而取消個唱，怕唔怕重蹈覆轍？）我好比心機保養，恒常咁做運動，可以練氣又可以減壓，身體好啲，對自己都會有多啲信心。（好大壓力？）唔會好大，有少少壓力同緊張係好事，代表自己好緊張成件事，令我有動力去練習多啲。（有咩嘉賓？）我已經諗到一位嘉賓，大家應該估唔到，係男嘅，希望大家好開心見到佢。（許廷鏗？）好多人都估佢，但呢個人大家應該估唔到。」

她指很多好友得悉她將開騷，已主動表示會買飛捧場，提到有演唱會因近期社會動盪而取消，她希望個唱能順利進行，她坦言自己唯一可做的是努力準備，控制能力以外的事不會多想。

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