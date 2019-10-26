許芷熒同老公坐巴士拍拖　珍惜最後二人世界

藝人許芷熒（Whitney、前名：許亦妮）10月頭宣布懷孕喜訊，現懷有約5個月身孕。新婚的她相當享受與老公二人世界的時間，昨日，二人拍拖外出並紀錄每一分每一秒。Whitney在社交網上載與老公拍拖出街的相片，挺着大肚的她與老公搭巴士又食好西，胃口大好，她發文表示：「好好珍惜最後幾個月的二人世界，其實同老公自相識以來都好少出街，以前拍拖嘅節目就係留喺屋企一齊煮飯仔，睇電視，傾偈。而（依）家BB快要出生，好似彌補番以前冇出去拍拖嘅時光。但係其實兩個人喺埋一齊，已經係最快樂。」

老公批准飲紅酒

Whitney與老公走去吃西班牙菜，從上載圖片中見她食量驚人，她表示：「我嘅食量驚人，老公都嚇咗一跳，我一個人可以食成個西班牙海鮮飯，老公批准可以飲少少紅酒，太開心了。食完飯慢慢散步行去巴士站，等巴士，老公當攝影師幫我影靚靚相，然後坐巴士返屋企，上到巴士我就上二樓車頭坐在最前排嘅位置，可以一路睇風景，我覺得咁樣拍拖好浪漫。還有是第一次同馮寶寶坐巴士呢，等天氣再涼啲可以拍拖坐叮叮。」

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