豐胸升Cup！連詩雅恨二度發育

歌手連詩雅（Shiga）以露腰裝現身「善心滿載仁愛堂」，之前她在社交網站上載比堅尼照晒事業線，問她為何今晚打扮如此密實？她說：「平時工作就適可而止，怕啲人會暈低，講笑咋！之前拍《使徒行者3》特意收身同練肌肉，咁撞正遊船河緊係要呃吓Like。（上圍好似勁咗？）我磅數係重咗，同埋有做胸肌嘅運動，係飽滿咗。依家有啲啲Cup啦！（升咗Cup？）以前着件泳衣好易走光同感覺好空洞，依家係填滿咗啲都OK。身邊好多朋友做豐胸療程，我都想試吓，可以升啲啲。（男友好滿意？）佢冇乜Comment。但媽咪好開通，會叫我食多啲木瓜，希望我可以二度發育，我媽咪後生時身形好好，23吋腰、有上又有下，但唔知點解個女遺傳唔到呢樣嘢。」對於她在社交網站晒身材，Shiga稱男友話密實最好，媽媽就怕她冷親心口，叫她添衣。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。