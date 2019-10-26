唔要百萬名車！熊黛林「逼」住揸K-CAR

名模熊黛林（Lynn）與老公郭可頌結婚後，去年4月誕下孖女Kaylor及Lyvia，她全副心機湊女，減少工作，一家四口甚為幸福，亦不時於社交網上載家庭照晒溫馨。本月10日39歲的她，早前與老公撇低孖女外遊慶祝，乘機二人世界。不過心繫孖女的Lynn，日前已匆匆返港，獨自現身銅鑼灣。

收老公潮物

過往駕駛逾百萬名車代步的她，當日下午約2時許，改揸疑為老公送贈、落地不足一個月價值約16萬元的K-CAR直駛該處停車場。她匆匆泊車後即戴回黑超，步往附近商廈，逗留約一小時便離開，歸心似箭，沿途經過不少名店亦過門不入，全程低頭族上身，只顧不停撳電話向老公報告行蹤。取車時她發現記者在場，亦有揮手打招呼，但向來身材高挑的她坐上司機位後，幾乎頂頭，要把座椅再調校一輪才驅車走人，趕返屋企陪一對寶貝女。

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