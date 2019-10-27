黑到冇朋友！關智斌新戲缺水爛尾

藝人關智斌（Kenny）、白只、顏卓靈（Cherry）合演的電影《任性的你》，於今年8月開鏡，至今已拍了三分一，Kenny在戲中飾演樂隊主音，為了演好角色狂操彈結他，在戲中他與Cherry有不少感情戲，同片還有白只、陳友、余安安等，原本電影拍得如火如荼，怎料日前出現資金問題，電影突然停工，令一班演員檔期大亂，暫時復拍無期，一班演員的心血隨時付諸流水！

東網就此事向Kenny經理人Mani（霍汶希）求證，她承認電影確實出現問題要押後拍攝，她說：「依家未知幾時會開番，我哋都有睇過拍咗嘅片，Kenny同白只做得好好，埋唔到尾會好可惜！」今年9月，Boy'z原本合體開演唱會，最終因張致恒（Steven）鬧出一腳踏N船醜聞，令演唱會取消，Kenny更一度失望落淚，幸而最後得到經理人公司英皇的努力，他才可以單飛開騷。如今Kenny拍戲又遇上阻礙忽然停工，問到英皇今次會否再次出手打救？Mani說：「如果價錢合理，都會考慮。」

內地發展勁順利

Kenny近年於內地發展，事事順暢，所拍之劇集如《追魚傳奇》、網劇《拜見宮主大人》有極佳成績，在內地人氣爆燈，賺到盆滿缽滿，先後在香港、加拿大置業，然而，最近他在港工作卻變成「黑氣之神」，問到會否覺得在內地發展對自己較有利？Kenny說：「其實返嚟之後，有好多廣告商、片商搵我，雖然演唱會有啲波折，但演出好成功，好多人都鍾意個騷，能夠喺自己喜歡嘅地方發展事業，係好感恩嘅事。」

至於戲中演Kenny媽媽的余安安，相當有心，受訪時表示有幫手為《任》片尋找「白武士」，她說：「基本上我已經拍晒，只欠一日戲就完成，亦收晒片酬，所以對我嚟講冇影響，反而好多演員嘅戲未拍，我個仔（Kenny）今次演得好好、好畀心機。個故事好勵志、好得意，所以我都有幫手問吓朋友有冇興趣投資！（阿媽認真唔話得。）戲中我做阿媽，係個不一樣嘅阿媽，演親我啲仔、女都好靚嘅，我又多個靚仔仔喇！」

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