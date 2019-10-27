Paris搞群星哈囉喂P　銀魔Heidi啜爆老公

雖然萬聖節未到，但一眾荷里活名人紅星已急不及待提早扮嘢，獄海名媛Paris Hilton日前在大宅舉辦年度萬聖節派對，吸引一眾名人紅星扮嘢出席，其中被公認為「萬聖節扮嘢女王」的德國超模女星Heidi Klum就與歌手老公Tom Kaulitz全身灑上銀色金粉閃住到場搶晒fo！

除了Heidi之外，碧咸（David Beckham）大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）與模特兒前度Hana Cross亦有出席，不過女方就與新男友一同出現。未知布魯克林與Hana有否撞到？同場仲有已故巨星米高積遜（Michael Jackson,MJ）的女兒巴莉絲（Paris Jackson）與男友Gabriel Glenn。而巴莉絲與男友前晚亦繼續扮嘢以《魔戒》角色甘道夫造型現身阿哥王子米高（Prince Michael）與細佬Bigi Jackson舉辦的第三屆Thriller Night制服慈善派對，三兄弟妹罕有合體！

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