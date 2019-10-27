東方日報C1：關智斌變黑仔王　新戲缺水爛尾

關智斌（Kenny）近期變身「黑仔王」，由他擔正男一的新片，近期因資金問題忽然停工，復拍無期，其經理人Mani證實此事，並指已看過拍好的部分，覺得Kenny與白只演得很出色，若完成不到作品，實在可惜，故不排除幫手搵「白武士」，望影片能夠「重生」！

關智斌、白只、顏卓靈（Cherry）合演的電影《任性的你》，於今年8月開鏡，至今已拍了三分 一，Kenny在戲中飾演樂隊主音，為了演好角色狂操彈結他，在戲中他與Cherry有不少感情戲，同片還有白只、陳友、余安安等，原本電影拍得如火如荼，怎料，日前出現資金問題，電影突然停工，令一班演員檔期大亂，暫時復拍無期，眾人心血隨時付諸流水！

價錢合理英皇會出手

記者就此事向Kenny經理人Mani（霍汶希）求證，她承認電影出現問題要押後拍攝，她說：「依家未知幾時會開番，我哋都有睇過拍咗嘅片，Kenny同白只做得好好，埋唔到尾會好可惜！」今年9月，BOYZ原本合體開演唱會，最終因張致恒（Steven）鬧出一腳踏N船醜聞，令演唱會取消，Kenny更一度失望落淚，幸而最後得到經理人公司英皇的努力，他才可以單飛開騷。如今Kenny拍戲又遇上阻礙忽然停工，問到英皇今次會否再次出手打救？Mani說：「如果價錢合理，都會考慮。」

Kenny近年於內地發展，事事順暢，所拍之劇集如《追魚傳奇》、網劇《拜見宮主大人》有極佳成績，在內地人氣爆燈，賺到盆滿缽滿，先後在香港、加拿大置業，然而，最近他在港工作卻變成「黑氣之神」，問到會否覺得在內地發展對自己較有利？Kenny說：「其實返嚟之後，有好多廣告商、片商搵我，雖然演唱會有啲波折，但演出好成功，好多人都鍾意個騷，能夠喺自己喜歡嘅地方發展事業，係好感恩嘅事。」

余安安幫口集資

至於戲中演Kenny媽媽的余安安，相當有心，昨日受訪時表示有幫手為《任》片尋找 「白武士」，她說：「基本上我已經拍晒，只 欠一日戲就完成，亦收晒片酬，所以對我 嚟講冇影響，反而好多演員嘅戲未拍，我個仔（Kenny）今次演得好好、好畀心機。個故事好勵志、好得意，所以我都有幫手問吓朋友有冇興趣投資！（ 阿媽認真唔話得。） 戲中我做阿媽，係個 不一樣嘅阿媽，演親我啲仔女都好靚嘅， 我又多個靚囝囝喇！」

顏卓靈白只「合體」冇運行

情侶顏卓靈與白只在影壇發展尚算不俗，但每次合體都「出事」，像電影《今晚打喪屍》、《大樂師：為愛配樂》票房麻麻，今次二人合作《任》片竟突然停工，可謂禍 不單行！對於停拍一事，Cherry回應時表示：「依家開戲唔容易，好希望可以重啟拍攝， 每位演員都會盡力湊合檔期，一齊去完成作品，因為大家都好投入拍攝，亦好喜歡熱血嘅作品。」

片中Kenny是男一，飾演樂隊中任性主唱Ronny，希望與白只及Cherry組成「任性樂團」，放縱搖滾。不過，銀幕下是情侶的白只和Cherry，在戲中沒有談情機會，感情戲落在Cherry和Kenny身上，白只要睇住女友跟別人談情。至於戲 中愛玩音樂的Cherry，飾演一名啞巴，在戲中僅靠手語溝通，故她花了超過一個月時 間學習手語。

作品難産

製作影視作品絕非易事，有些電影或電視拍攝時波折重重，最終爛尾收場，無法上映，浪費台前幕後人員的心血。

《套路》難行

由鄭嘉穎、謝天華主演的內地網劇 《套路》去年4月開拍，惟拍攝短短個多月， 極速花光約7,000多萬港元，令投資方「優酷」宣布解散劇組，原因是製作單位管理不善導致劇集拍攝進度滯緩，更令當時身在泰國拍攝的工作人員，因酒店及伙食費用無人支付而滯留當地。 最後，6月時換上製作單位及幕後工作人員，於上海復拍。

《跑馬》叫停

任賢齊主演的電影《跑馬》，去年因爆出導演鈕承澤涉嫌性侵女工作人員， 令電影沒法埋尾，製作組更被解散， 其後有傳任賢齊會投資，令影片能繼續拍攝，對此，小 齊坦言有準備注資，但仍處於未知 階段。

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