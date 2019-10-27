傅淖鈴搶閘賀牛一　孫佳君望自導自演拍電影

藝人孫佳君、趙哲妤（Uny）、蔡曉儀、網紅Maya瑪雅及形象總監Ceccila Yiu為好友傅淖鈴（Gaga）預祝下月1日生日，眾人在銅鑼灣日本餐廳食生日飯，順道為本月21日生日的Uny補祝牛一。

Gaga說：「揀咗呢間日本餐廳係因為大家都喜歡食日本菜，平時各有各忙，難得因為生日呢個機會出嚟聚吓，當晚好多笑聲，有講不盡嘅話題。（最近工作忙啲咩？）忙於籌備12月中一個慈善晚宴，受惠機構係有關兒童工作，Uny都係呢個活動嘅愛心大使，而我生日正日就要飛去越南為美容院拍攝廣告，工作完後打算多留幾日休息，順便品嘗當地美食，所以就提早同好姊妹食生日飯，生日願望係活得開心，身體健康。」

孫佳君表示支持Gaga的慈善活動，最近她正忙於拍電影：「剛寫好咗兩個電影劇本，希望可以做導演，嘗試自編自導。」並安排了好角色給一眾姊妹。

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