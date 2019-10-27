舊片被瘋傳　Monsta X拎#MeToo運動講笑捱轟

Monsta X的元虎及民赫被爆曾在簽名會上拿「#MeToo」運動開玩笑。

鼓勵曾受性侵的受害者打破沉默的「#MeToo」運動去年2月席捲韓國，多名男星被爆過去曾涉性騷擾，而男團Monsta X最近被爆曾在簽名會上拿「#MeToo」運動開玩笑，有關影片在網上瘋狂，引起網民不滿。

事件發生在Monsta X於今年3月舉行的簽名會，當時成員完成簽名部分，坐在台邊與粉絲互動，期間成員民赫用咪者向隊友元虎的胸部，並說：「乳頭先生，請你說說。」元虎便立即舉手控訴說：「Me too！Me too！」最近有人將片段上載到社交網，並元虎貶低「#MeToo」運動，要求民赫與元虎道歉。

所屬的Starship事務所昨日透過官方粉絲網上載道歉聲明：「在今年初舉行的Monsta X活動中，雖然不是有意，但該行為和發言足以引起誤會，真心地向粉絲及所有人致歉，Starship與Monsta X都知道這段時間被大家指出的問題，也一直在反思，我們為不夠慎重的行為深切反省，向受到傷害的所有人和粉絲再次致歉，Starship與Monsta X將會以更努力的面貌，用心聆聽粉絲和社會的忠告，也會一直學習彌補不足。」

而民赫與元虎亦在官方粉絲網發文道歉，為他們輕率的行為及發言導致粉絲失望表示抱歉，元虎在文中說：「當時我未有想到我說的話會破壞#MeToo運動的意義及向鼓起勇氣的受害人再次帶來傷害，因為我疏忽的言行而令很多人受到傷害及失望，我再次想也無法理解當時為何會說了那麼無知的話，我正在深切反省，因為我的過失，而令總成為我的力量的粉絲失望，我非常心痛，非常抱歉。」

而Monsta X將於今日推出新專輯《"FOLLOW" : FIND YOU》，主打歌《FOLLOW》的MV將於香港時間今日下午5點公開。