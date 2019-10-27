【註冊夠方便】JW飛拉斯維加斯賀30歲

歌手JW（王灝兒）今晨以活動大使身份出席慈善百萬行活動，日前從布吉回港的她，講到她於IG激罕晒泳衣照，JW大笑話：「啲相影得好有技巧！係乜都睇唔到，正面影得好遠，影背又露得少。（驚過唔到男友關？）係我自己都唔想，唔使話要過佢嗰關。（有私下珍藏啲性感相？）冇，專登同攝影師夾啲角度，佢好用心咁幫每個朋友都諗定主題。」JW表示下年30歲生日想去拉斯維加斯大搞Party：「成日睇戲覺得嗰度好開心，自己又未去過。（當地註冊好方便。）係啲人飲醉先會啫！想同成班朋友去，碰吓運氣。」

提到她獻出處女演出，客串無綫劇集《逆天奇案》，JW透露於劇中飾演楊明的前度，主要以喊戲為主，令她不禁大叫好難：「拍喊戲會好緊張，個時間要拿捏得好準，第一次入劇組冇乜經驗，話放飯就真係走咗去食Lunch，但其實要用時間培養情緒，之後仲要拍一日，就會唔食飯，自閉咁坐埋一邊。」又大讚楊明好犀利：「通常拍喊戲會拍十幾個Take，佢係保持到每一Take都有眼淚，而佢就係冇食飯培養情緒，之前仲好擔心點解佢唔同我傾偈。（拍戲拍上癮？）會呀，覺得好好玩，再睇吓之後有冇機會再拍。」

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