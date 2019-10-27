有商有量！林盛斌為Keep Job自願減價7折

藝人林盛斌（Bob）今日出席講座，以心臟病過來人身份跟病友分享患病及康復過程，同場還有去年幫他「通波仔」的主診醫生一同分享。自認乖病人的Bob表示：「有準時食藥、覆診、做運動，依家保持住一星期游4、5次水，每次15至30分鐘，把握時間開工前游一游。」並大派定心丸指沒有復發迹象：「呢一年都再冇心痛、氣喘、手腳麻痹，情況非常良好，珍惜咗自己生命，冇乜再點食即食麵，轉食米粉。（但你生日有食印尼撈麵。）都係一個月1、2次，老婆都唔畀，有時我偷偷煮畀家傭發現，家傭都會話『先生呀，唔好啦！食米粉啦！』老婆買多咗啲非油炸麵，健康啲，真係怕死咗！（飲食方面最難搞？）係，做運動都話會做上癮，但飲食好難忍，惟有夜晚食飽啲，半夜唔使肚餓食消夜，體重都維持到，係8月去咗馬來西亞拍賀歲片肥咗10幾磅，依家都有跌番。」

其後Bob主動提及近期有好多公開活動因社會動盪而被取消，幸好對他沒有太大影響：「都Keep到啲工作，可能有活動有改動，但唔多。」講到薛家燕早前指有客戶向她提出減價，Bob自爆都有：「有啲仲會自動開聲，例如代言人合約，同一價錢但年期延長，又同公司經理人講同客戶可以有商有量。（自減幅度有幾多？）少少啦，7、8折。真係好感恩、好彩，近期同自己影響唔太大。」

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