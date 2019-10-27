回應不和傳聞　BEG合體上節目宣傳新碟

韓國女團Brown Eyed Girls（BEG）於2009年憑《Abracadabra》一曲爆紅，不過組合至2015推出專輯《BASIC》後便一直沒有新作，粉絲都希望組合快些回歸樂壇，而4名成員最近終於合體，新碟《RE_vive》將於今日下午面世，而她們昨晚就率先亮相JTBC節目《認識的哥哥》，是她們相隔多年再一起上節目。

節目上，BEG已有4年沒有出碟，主持閔京勛就問BEG：「老實說你哋係咪嗌過交？」Narsha就說：「我哋冇熟到會嗌交嘅程度。」當金英哲談到Narsha與佳仁的關係不好的傳聞時，Narsha就解釋：「唔係關係唔好，只係傳我哋鬧交。」佳仁就承認曾經因為意見不合而鬧過脾氣，而因為BEG的形象比較強勢，她們亦為了後輩不怕她們，會特別練習較親切的打招呼方法，佳仁又搞笑爆料說：「如果去慶祝活動，唔知係咪大家都驚我哋，唔會有人跑過嚟，所以都唔需要保安。」

而於2016年結婚的Narsha就談到與同齡老公的婚後生活，她指現在十分幸福：「我唔會想離婚，太幸福啦。」她更指婚後為了老公而戒酒：「老公係唔飲酒嘅人，而我就好愛飲酒，工作時有壓力嘅話，減壓方法就只有飲酒，所以酒量都好勁。」而Narsha每次酒後都會跑得很快，更試過赤腳跑，第二日就會斷片，丈夫看到Narsha醉酒後的樣子，曾對她說：「為咗你自己，希望你唔好再咁繼續落去。」Narsha聽後便覺得很羞愧，決心戒酒。