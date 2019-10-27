阮兆祥個唱感性落淚　九十度鞠躬謝恩師

藝人阮兆祥（祥仔）演唱會第二場嘉賓陣容依然鼎盛，有田蕊妮、陳嘉佳（細細粒）、何遠東、梅小青、劉家豪、黎明詩、何婉盈、黃翊、黃寶欣等先後現身支持。他獻唱《講不出聲》、《二把》及《My Way》時，先後出現哽咽及落淚情況，即獲全場觀眾打氣大叫「唔好喊呀！」、「頂住呀」、「我哋永遠愛你呀」，觀眾的熱情亦成功讓祥仔破涕為笑。

由於演藝恩師梅小青及劉家豪現身捧場，祥仔不忘在台上感謝二人，並謂二人是無綫「用得我最多嘅監製」，劉家豪聞言，即激動站立「直豎拇指」，祥仔接着謂：「呢三十年，台前幕後幫助咗我嘅朋友好多，非常感激你哋嘅包容。」，語畢更作出九十度鞠躬。

台上搞爛Gag

現場氣氛比第一夜更為高漲，除了全場觀眾高舉手機「閃光燈」，為獻唱《歡樂今宵》的祥仔打拍子外，前往捧場藝人亦表現「熱烈出位」，當中楊詩敏（蝦頭）與祥仔互動最多。向來對爛Gag愛不釋手的祥仔，在台上大爆自己「真實年齡」：「其實...我係1948年出世嘅」，全場觀眾嘩然的同時，在台下不斷高呼祥仔「好靚仔」的蝦頭，更大叫：「我唔信呀！」此時祥仔即「解釋」謂：「講大啲個年紀有着數呀，啲人會話，嘩！你Keep得咁好嘅。」

祥仔在台上亦直指製作對於身為出品人的他來說是「大出血」：「唔講你哋唔知，麥花臣演唱會不嬲用開120盞燈，伊館大概係150盞，而今晚嘅燈就有190盞！係咪好正呀？」據知，祥仔的「站立路軌」設計，更是「破天荒」首度在麥花臣場館出場。

對工作人員無微不至

除了台前精彩，祥仔演唱會後台亦是相當熱鬧，恍如美食嘉年華，除了有米芝蓮級數自助餐，更有咖啡、甜品、零食、紅酒及無限水果供應給工作人員及嘉賓，連飯盒都是米芝蓮級數。祥仔笑言單是好友們送的果籃，已令他受寵若驚：「啲生果係多到我諗如果得我自己一個食，係食到2020年都未食得晒。」

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