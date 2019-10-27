何猷君榮升爸爸嗌興奮　揚言要生3個以上

賭王何鴻燊四房兒子何猷君太太奚夢瑤早前誕下兒子Ronaldo，連日都低調在醫院照顧妻兒的猷君未有公開現身，今日約1時45分在醫院出現，並在門口與一班朋友聊天。當記者上前時，他立即轉身走，問到榮升為爸爸心情如何？他邊笑邊舉起手指公，並表示：「興奮。」

大約2時半，猷君與朋友步出醫院並接受訪問，提到兒子何廣燊，他笑說：「好奇妙，仲係適應緊，好開心，多謝大家。」問到他湊小朋友如何？他說：「OK，都學識點樣餵同掃風。（BB幾時出世？）22號。」又指爸爸已看過孫仔，並表現開心。

送禮唔輕手

至於問到太太何時出院，他則說：「未知，唔清楚，等佢覺得身體OK舒服。（太太精神點？）冇問題，好健康，母子都好健康，多謝大家關心。」談到如何獎勵太太，他大賣關子說：「禮物就唔方便講，一定唔會輕手。（諗好送咩？）諗好，一定係佢鍾意，第時BB又用到嘅嘢。而提到兒子乳名為「荷葉飯」，他笑說：「阿媽改，全部都有個荷字，之後嗰個就唔知荷咩喇。」

至少生3個

再問到會否努力再追多個？猷君說：「阿媽實想，我都想，大家都鍾意小朋友，我都希望何廣燊有細佬妺，自己細個有咁多兄弟姊妹咁開心，希望佢都有。（自己想生幾個？）3個以上，可能太太聽到唔開心，好辛苦。（想仔定女？）之後冇壓力，順其自然，係仔係女都開心。」

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