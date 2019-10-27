黃淑蔓「妒忌」馮允謙：分薄公司對我嘅愛

歌手馮允謙出席新歌分享會，獲師姐黃淑蔓撐場，透露明年1月將推出新專輯，5首歌曲已完成了4部曲，該些歌曲的MV故事亦是有連貫，至於最後一首歌則與前者無關，現正努力製作中。問到該4部曲找來演藝學生擔任女主角，問到為何不邀請黃淑蔓上陣？他說：「都有傾，但導演識得呢位女主角，師姐又要返學好忙嘛！其實都好想同師姐有合唱歌，之前重新編咗首歌，但畀完佢聽，到依家幾個月都冇覆，我傷心，但冇嬲嘅。」王淑蔓聞言即耍冧：「我有聽嘅，因為諗唔到去邊度錄，又知佢搬新屋，唔知啲器材齊唔齊啫。」

談到馮允謙的歌曲MV專程飛俄羅斯取景，最終獲當地旅遊局邀請於當地播放，他坦言對此感開心，相反黃淑蔓卻詐型公司大細超：「分薄咗公司對我嘅愛，經理人依家唔會日日傳短訊畀我，希望佢睇到訪問後會多啲打嚟同我傾偈啦！」

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