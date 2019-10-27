同老公食飯慶生　伍詠薇：平淡是福

藝人伍詠薇（伍姑娘）出席其有份配音的電影《愛登士家庭》的首映，老公練海棠和胞弟也有捧場，提到昨晚一家人食飯為老公慶生，似乎略為平淡，她說：「平淡是福，最大嘅禮物係一家人食飯，我父母已經唔喺度，佢嘅父母差不多90歲，安排一個溫馨嘅飯局，唔係錢多少嘅問題，禮物只係浮雲。」

她稱入行以來首次配音：「呢套係好經典嘅黑色幽默戲劇，如果變成舞台劇，我會推薦自己演女主角。今次配音都要試音，先將我把聲傳畀美國嗰邊聽，好榮幸選中我。配音都有壓力，因為本身已經有畫面同有英文版，要跟番英文版個節奏係幾困難。佢哋將我嘅配音畀美國嗰邊聽，佢哋覺得幾好，只係要我補番一句對白。（花咗幾多時間配音？）比預計之內快咗三個鐘。」

她表示為配音做足功課，其中有幾句對白又長又要講得快，似足急口令，她對家中愛貓講足二百次直至講到流暢，又指要感激哥哥，因當中有兩句法文對白，要靠對方幫忙才能講得標準。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。