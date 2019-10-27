Jessica台灣結婚　Cheronna眼濕濕目送出嫁

組合Super Girls成員Jessica（蔡明思）今日於台灣與拍拖6年的老公陳冠廷（Steven）舉行結婚儀式，其好姊妹Cheronna（吳嘉熙）、Yanny（陳穎欣）亦飛到台灣做姊妹陪嫁。至於玩新郎就玩了三個遊戲，分別是姊妹們揀了Super Girls的歌其一段舞，要求新郎及兄弟即學即跳，其中包括要做高難度動作，另外還有關Jessica的問題。

剛和黃奕晨分手、現回復單身的Cheronna目送好友出嫁，她說：「我覺得好感動，因為終於見到位好姊妹着住裙褂，然之後嗰個畫面好感動，雖然都有啲搞笑位，因為我同Yanny做姊妹就有玩新郎呢一part，我覺得玩得好開心，因為畀咗好多挑戰新郎，佢都逐一完成，睇到佢好有誠意。」而Yanny亦嗌感動：「尤其係佢同媽媽嘅對話，大家都眼濕濕，Jessica不嬲都好錫屋企人，嗰一刻我哋全部人鼻都紅晒，我哋班姊妹着住睡衣、睡袍嚟影相，覺得去返我哋之前拍mv咁，跟住我哋又播住《睡衣派對》嚟影相，成件事好搞笑，好似突然有另一班Super Girls咁樣。」

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