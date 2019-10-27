張家輝帶入戲　蘇麗珊懷疑被催眠

影帝張家輝於新片《催眠．裁決》內扮演一名懂催眠的心理學家，為一宗謀殺案擔任陪審團，卻因女兒遭綁架，被迫用盡方法改變裁決。3位導演黎兆鈞、施柏林和劉永泰合寫劇本參賽榮獲大奬，戲味濃就連張影帝亦「睇高一線」。問到家輝支持新導演可有減片酬，他說：「今次除咗劇本好，佢哋都係靠譜（信得過）嘅導演，日後3位導演再有新發展，我會繼續支持，錢唔係大問題嘅。」

3位導演事前功夫做足，更找來心理學相關專家，及大律師從旁為拍攝提供意見，令做事更添可觀及真實性。家輝雖然未有接受相關訓練，演來卻入型入格，事關用語及姿態都有專人從旁提點，難怪拍檔之一的蘇麗珊早前談及拍攝時，亦大讚家輝帶她入戲，令她懷疑自己已進入被催眠狀態。

家輝今次與「陪審團成員」包括金燕玲和蔡瀚億等都是首次鬥戲，不過已做到上下一心：「7個人困咗喺『退庭商議室』開工十幾日，如果有人Hea演嘅話時間會好難過，難得係我哋老中青都好有幽默，日子過得好愉快，好似金燕玲咁表現細緻，互相提點吓氣氛好好。」問到家輝可試過當陪審，他說：「未試過，不過記得以前因拍電視劇關係，我試過去聽審，了解吓件事嘅運作，後嚟又八卦再去聽一次，因為想知多啲。」3位導演坦言劇本撰寫之初，男主角已選定家輝：「佢近年拍動作片比較多，我哋就想畀套全文戲佢演，覺得會帶畀觀眾新鮮感。」

化妝﹕Midco Chu

髮型﹕Edmond Fung@HH.hair

場地提供﹕港威酒店

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