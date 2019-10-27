好姊妹陪出嫁！Jessica中門大開唔急生B

組合Super Girls嘅Jessica（蔡明思）在台灣舉行婚宴，穿上「中門大開」晚裝的新娘子Jessica，跟Super Girls三位好姊妹Cheronna、Yanny、Aka一齊拍片受訪，被問到心情Jessica說：「好緊張又好開心，因為佢哋喺香港飛晒過嚟台灣出席我婚禮，其實我瞓咗兩個鐘，但我完全唔攰，我知佢哋好攰，一放空就恰眼瞓。」Cheronna說：「能見到你出嫁好開心。」

Jessica表示好感謝姊妹們幫手：「好多嘢要執，我着住婚紗好唔方便，好似一個廢人企喺度，好唔慣，真係想除咗件紗幫佢哋手。」Yanny大爆新娘子太客氣：「佢成日講咗一百次唔該。」Jessica又大讚老公好細心：「由籌備婚禮到結婚，佢都跑來跑去，今日我放空時，佢仲喺度攞電話訂飯盒，仲要肯定啲飯盒係熱嘅，因為結婚已經好趕時間，但佢真係好細心。」問到她生BB事，她說：「順其自然，如果有嘅都好開心，但唔想畀壓力自己。」姊妹們祝佢三年抱兩。

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