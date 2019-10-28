心穎連累！黃心美遭網民鬧：唔睇冇養分嘅嘢

藝人黃心美及「補習界王力宏」陳思銘（Samuel）為主持的香港開電視節目《男士堂》接受訪問，節目關於男性的嗜好和收藏。今次是黃心美離開ViuTV後首次與其他電視台合作，她表示節目內與王貽興搭檔，笑言經常與對方爆肚互串，又難忘收到很多禮物，並發現工作人員很愛買東西：「不過係介紹男士嘅節目，我就冇乜買嘢，可能全隊crew得我可以有酬金落袋。」

而講到外界對妹妹黃心穎主演的新劇《牛下女高音》有很多負面聲音，又謂要罷睇，黃心美表示：「乜嘢都會有好多聲音，我冇留意呢啲嘢。（你有冇因劇集播出多咗畀人留言攻擊？）攻擊我就冇睇到，反而係有啲人短訊叫我睇劇，嗰啲冇養分嘅嘢點解要睇？我自己會隔晒。」她謂有與黃心穎保持聯絡，但不知對方可有睇番自己的劇，而對方心情都是起起伏伏，並未有計劃返港。而提到有指黃心穎找公證行越洋收樓，她則不欲多談。

冷淡講唐詩詠

首次主持節目的Samuel就表示在節目內學西裝、飲威士忌等，以及分享在英國的所見所聞，他又笑言自己主持生硬：「拍到第6集先開始正常，頭嗰幾集我自己唔敢睇，拍到《警訊》咁。」問到拍節目前可有向緋聞女友唐詩詠取經？他即冷淡表示：「大家都忙，好少傾偈，真係好耐冇見。（之前唔係一齊？依家疏離咗？）冇，一直都係好朋友。」黃心美就幫手「質問」他可有睇唐詩詠的新劇《解決師》？他謂：「睇咗少少，幾好睇。（唐詩詠做戲點？）一向覺得佢做戲好好，我係佢忠實fans，哈哈！」

黃心美

髮型：Cedric Tsang @ Nova Hair Nail

化妝：Dera Tse & Kinki Wong

場地：Cubus 28

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