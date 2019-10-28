愛心入廚！黃淑儀煎紅衫魚　開通廚后路

由05年《吾湯吾水》、13年《吾淑吾食》至今，多個以黃淑儀（GiGi姐）掛帥的飲食節目，均廣為人所喜愛，造就她踏上「廚后」之路。GiGi姐成功以其名義創立個人品牌，以六位數字節目版權費與邵氏合作，製作《Gi味俱全》網上版於myTV SUPER上架，連無綫不少花旦也愛偷師學煮幾味！

GiGi姐主持的myTV SUPER全新節目《Gi味俱全》，每星期一集，當中的家常小菜絕不花巧，希望喚起觀眾回憶中那份媽媽下廚的味道。首集將來個滋味的「南瓜雞盅」，以簡單易明的方法製作，人人也可享受下廚的樂趣。由於《Gi 味俱全》屬網上節目，不受播放時間所限，GiGi姐可詳細把烹調細節及心得與觀眾分享。

呼朋喚友試新菜

拍過不少劇集的GiGi姐，主持《吾湯吾水》、《吾淑吾食》等飲食節目已有十多年，愛下廚的她把家庭排在第一位，故不介意做煮飯婆，其烹飪動力也是源於對家庭的愛。小時候獲父親獎賞了五毫子， 從此激發起GiGi姐的鬥志：「年少時家庭環境很好，有司機和工人，後來環境轉差，胞姐做打雜，我就跟隔籬師奶學煮飯，當年只得八、九歲，便去街市買餸，最叻是成功煎了一條紅衫魚，父親獎了五毫子，60年代已是很多錢，所以很開心，之後便畀心機學多幾味。直至嫁了老公劉芳剛後，他很會讚人，每學了新菜式，老公便叫鄰近的張沖、胡金銓來品嘗，有一份讚賞， 便激發出一股鬥心，等如大家買我的烹飪書，跟住學而做到，都很開心，這份滿足， 好過贏得獎項！」

《吾湯吾水》和《吾淑吾食》成功後，GiGi姐除了推出14本烹飪書外，又教學生和拍網上節目，以她命名的烹飪項目都大受歡迎，便索性以其名義創立個人品牌。在樂易玲拉攏下，邵氏以6位數字價錢購入GiGi姐的入廚節目版權，安排於10月28日在myTV SUPER上架，而頭段更有不少特別菜式示範。

新構思即場發揮

GiGi姐說：「建立自己品牌後，好開心再用自己名字為節目命名， 今次用了《Gi味俱全》這個名，文武雙全、聲藝俱全我就聽過，但用我名字『Gi』配上『味』字，起初我覺得似乎不甚妥當，請教過一位文學博士，博士話兩個不同個體，將之夾埋為《Gi味俱全》是通的，我才放心。（樂小姐誠邀合作？）係呀，她很有心，我們傾了很久，今次是同邵氏合作。（版權費高嗎？）大家都好滿意，六位數字啦，不算多，算是一個新開始。（新菜式？）我有14本書50多個餸， 要煮完也要好一段時間，今次公司找到很多贊助，可以作出更好的配合，就算要新構思亦可即場發揮，也是一種挑戰。就像我剛拍了兩味特別菜式，其中一味是午餐肉炒飯，在加拿大時我煮過給外國小朋友食，他們喜歡到不得了！另外有一道韓國人參簡易煮法，一般係建議浸糖水來食，但我就用糖水浸後，再放入電飯煲蒸，軟身後再切開，用來蒸雞！」

任何食材落在GiGi姐手中，總能創造出一種新煮法，難怪試過她手勢的人，總是形容為美味難忘。

樂易玲買餸減壓 跟GiGi學嘢

GiGi姐的飲食系列節目向來極受歡迎，邵氏高層樂易玲經過多番努力，終促成今次合作，樂易玲笑言:「最叻嘅都喺晒TVB ！肥媽、鼎爺喺無綫， GiGi姐就簽我哋邵氏，佢有好多後生女捧場。（樂小姐都係Fans？）我最愛買餸，可以減壓，我會同工人跟住GiGi姐本Cook Book整。（交流下？）跟佢學嘢就真！」

樂易玲稱以最大的誠意跟GiGi姐傾了很久：「佢係一個不可多得嘅演員，又係一位好媽媽， 坐埋傾時，佢有自己嘅要求，而我哋就配合佢，邵氏負責製作，希望可以先拍一個Season，六個月先！」邵氏主要拍電影和劇集，今次作出新嘗試，樂易玲是希望作多元化發展，而myTV SUPER又是一個很大的平台，可以從今次的合作開始， 發展綜藝節目， 除了香港觀眾，中國內地亦是目標市場。

宣萱食過翻尋味 越洋問功課

GiGi姐煮得一手好餸眾所周知，當年宣萱和胡杏兒都因食過翻尋味而專程請教，而宣萱更試過打長途電話「問功課」。宣萱最近得知GiGi姐的飲食節目將會在myTV SUPER播出，即關心她會否將一款美味雞翼上架？她說：「嗰次GiGi姐曾經煮過畀我食，印象好深刻，好好味，所以有一次要整雞翼畀一班朋友食時，即刻諗起GiGi姐，就打電話向佢請教，但當然冇佢煮得咁好食。（拜師？）佢廚藝了得又好肯教人，我已經好受惠！」

杏兒難忘極品醬汁

GiGi姐一向好客，分享拿手餸菜， 一次胡杏兒到GiGi姐家中作客，有機會試到配合特別醬汁的三文魚刺身，杏兒稱：「GiGi姐親自下廚調製一個辣椒醬汁，用嚟點三文魚刺身，真係好難忘， 仲送咗幾本食譜畀我，我老公又鍾意食嘢，有時有啲餸唔知點整，我都會睇番GiGi 姐個食譜，其實煮嘢食都好開心！」

徐肇平自己揸煮意 唔黐媽咪

GiGi姐的孻仔徐肇平在溫哥華長大，動靜皆宜，最愛畫畫和運動，然而見媽媽經常下廚，耳濡目染之下也愛上烹飪，過往在節目中只見他示範甜品， 以為只得「一張刀」，今次經媽媽的平反， 才知肇平「周身刀張張利」，GiGi姐說：「佢自細就愛走入廚房睇我做乜，成日問我有咩幫手，當時佢得幾歲，我咪叫佢幫我切洋葱囉，佢即刻走去戴個潛水鏡出嚟切。（咁細就揸刀？）係，佢自細我就畀佢用刀，佢好細心，乜都識煮，西餐更加一流。（節目只見佢示範整甜品！）因為我做節目期間，有個大廚跟住，冇位畀佢做，人手唔想重疊，我咪叫佢整甜品囉！（今次可會加入節目露兩手？）唔會啦，佢依家大個仔，佢鍾意佢還佢我還我，唔要黐住做！」

《Gi味俱全》專區 myTV SUPER獨家上架

全新推出的myTV Gold，包攬體育、紀實、電影、劇集娛樂、兒童、動漫、TVB、新聞財經節目內容，每月$148睇晒，即到www.mytvsuper.com/mytvgold或致電2399-9666查詢優惠詳情啦！

**myTV Gold組合內容並不包括猛片特區。價惠受條款及細則約束。

由十月二十八日起，黃淑儀主持的myTV SUPER全新節目《Gi味俱全》將於myTV SUPER獨家上架，為廣大用戶提供精彩的烹飪節目及食譜，一試主持黃淑儀炮製的特色佳餚，所有myTV SUPER用戶可以隨時在專區內點播節目。

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。