開騷超晒支！阮兆祥欠梅小惠一世

藝人阮兆祥（祥仔）一連三晚假麥花臣舉行的個唱圓滿結束，他在安歌環節中獻唱《分分鐘需要你》，演唱會於晚上近11時才完結。祥仔接受訪問時稱已圓夢，三日的個唱均有不同感受：「第一場好緊張，好似我嘅初生BB咁，第二場有90分，今日就非常舒泰嘅狀態，監製話今晚畀足120分，見到觀眾好投入，十分感謝。」

希望觀眾安全睇騷

提到當晚適逢旺角有示威活動及封路，問到會否特別感謝現場觀眾雖交通不便仍捧場？他說：「當然係，聽到出面情況有少少緊張，有啲觀眾提早出門口，有啲人都擔心嚟唔到，我今晚啲飛係全部賣晒，但只有8成人嚟到，佢哋買飛已經係好好嘅鼓勵，開演唱會唔容易，尤其呢個時勢，所以好感謝，我都冇諗過有安歌環節，我話冇車喇，佢哋都唔肯走。我都有諗喺（環境）比較緊張嘅情況下點處理，但好多朋友已經嚟咗，我都希望如期舉行，唔想令大家失望。我哋都有同場地傾過，如果萬一好大件事，佢哋都會畀我哋留低。希望大家睇得開開心心，喺安全下聽我嘅歌。（會唔會有退票安排？）要問主辦方，梅小惠係大統籌，如果有觀眾嚟唔到，我係好願意作refund（退款）。」至於會否有相關安排給工作人員離開會場，祥仔初時開玩笑指有百人保安，後來才正經說：「冇，咁大個人，我哋會一齊去慶功宴食番餐先，食完應該冇問題，如果有需要會安排交通畀佢哋，我哋大家一齊打拚咗兩個幾月，大家都係好拍檔。」

再儲錢開騷

今次是祥仔相隔6年後開個唱，問到下次要隔多久？身為個唱出品人的祥仔笑謂要等他再儲錢：「今次三場騷花咗7位數，我將個舞台加高同加長咗，又有機器同燈光，平時呢個場用120盞燈，今次用咗190盞燈，個預算係超預算，因為我想做個有水準嘅演唱會，作為我回歸樂壇嘅禮物，至於幾時儲夠錢開下一個演唱會，就要睇吓大家安排幾多工作畀我。希望有機會做巡迴，已經有娛樂公司同我洽談但都係出年嘅事。（今次演唱會可以收支平衡？）應該未必，我未計數，要問（梅）小惠，我經常話想花錢，佢就叫我慳啲。（你點答謝佢？）我同佢唔係一件事，而係日積月累，佢出名有義氣，今次個唱佢花咗好多心思、體力同時間，我同佢任何時間聯絡佢都係工作中，凌晨2、3點WhatsApp佢傾工作，第二朝8、9點佢就喺辦公室，我一世欠佢。」

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