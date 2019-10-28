東方日報C2：姊妹瞌眼瞓！Jessica自嘲廢新娘

女子組合Super Girls（SG） 成員Jessica昨日正式嫁作台灣媳婦，新郎豪花百萬娶嬌妻，一班好姊妹則專程飛到台灣陪嫁。新娘子Jessica自嘲似廢人棟篤企，只懂講100 次「唔該」，衷心感激姊妹幫忙！

Jessica昨日與拍拖6年的台灣男友陳冠廷（Steven）正式拉埋天窗，兩人今年9月已在港簽字註冊，昨日在台灣舉行結婚儀式。SG 成員Cheronna及Yanny 飛抵當地做姊妹陪嫁， Aka、同公司的余香凝及陳詩欣等亦專程到台灣飲喜酒，不過Heidi事先張揚因護照過期而缺席，已託Aka拍照及傳影片給她看。

Jessica與老公前晚趁婚前來個燭光晚餐，並留言：「預祝明天一切順利。」之後與姊妹舉行婚前單身派對，一班閨蜜包括Cheronna及Yanny等穿上白色睡衣，準人妻Jessica就穿花花連身睡裙。場地布置以粉紅色為主，滿布氣球，非常夢幻，Yanny說：「我哋班姊妹着住睡衣、睡袍嚟影相，覺得去番我哋之前拍MV咁，又播住《睡衣派對》嚟影相，成件事好搞笑，好似突然有另一班Super Girls咁樣！」

玩新郎學跳舞

一對新人昨晨穿中式禮服，由Yanny及Cheronna拍片直擊接新娘時刻，新郎哥連過三關，與兄弟即學即跳SG其中一段舞，當中有不少高難度動作，眾人笑翻。穿裙褂、一身金器的Jessica，與穿上紅噹噹唐裝的新郎Steven，在眾人起哄叫「親親親」下，深情對望連咀兩次，Sweet到爆！

晚上，Jessica換上閃爆開胸透視晚裝拍照，一雙長腿若隱若現，婚宴開始後再換上巨型拖尾性感婚紗，翹實老公進場，全場報以歡呼聲。她坦言心情既緊張又開心，雖然之前一晚只瞓得兩個鐘，但興奮得毫無倦意，她說：「好多謝班姊妹幫手，我知佢哋好攰，一放空就瞌眼瞓，見到佢哋跑嚟跑去好辛苦，因為好多嘢要執，我着住婚紗唔方便，好似一個廢人咁企喺度，好唔慣，好想除咗件婚紗幫佢哋！」Yanny即笑她全日講了100次「唔該晒！」Jessica笑言之前不停提醒自己要好好享受婚禮，千萬不要因忙亂而忽略過程，所以不斷叮囑自己放慢腳步。婚禮上有不少感動位，Jessica忍不住眼濕濕，問到生B問題，她坦言不想有壓力，順其自然。

SG隊友感動眼濕濕

剛與夏雨兒子黃奕晨分手、回復單身的Cheronna 見證好友出嫁，她說：「覺得好感動，因為終於見到位好姊妹着住裙褂，嗰個畫面好感動，亦有啲搞笑位。玩新郎呢Part好開心，因為畀咗好多挑戰新郎，佢逐一完成，睇到佢好有誠意。」Yanny亦大呼感動：「尤其係佢同媽媽嘅對話，大家都眼濕濕。Jessica不嬲好錫屋企人，嗰刻我哋全部人鼻都紅晒。」婚宴上， 新娘子拋花球，企最前的余香凝接到，她開心得大跳， 並在社交網留言：「我搶到花球，下個到我係咪？首先要搵到個男朋友。」又上載短片，身旁的陳詩欣笑言好嬲：「明明係我㗎！」

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