瓊瑤開聲！林心如喊晒口爆差啲做唔成紫薇

43歲台灣女星林心如為老公霍建華婚後誕下一女，依家依然非常活躍於幕前，似乎未有停下腳步嘅意欲。其實林心如自1998年飾演《還珠格格》中「紫薇」一角，造就經典神劇紅透亞洲，不過佢喺最新一集嘅大陸真人騷《親愛的客棧3》預告中，眼角含晒淚咁直認當年曾被要求換角，唔畀佢做紫薇！

節目中林心如被問到「覺得這個行業殘酷嗎？」佢即道出當年拍《還珠》時，因為紫薇一角喊戲多，但佢就因為喊唔出，差啲就被瓊瑤狠換人：「我那時候拍《還珠格格》的時候，有要被換角，去哭着求阿姨（瓊瑤）不要把我換掉。」林心如重提險被易角一事時，眼角滴淚珠搖搖欲墜，受訪到一半更直接落淚，感觸良多。

而佢由少女變人妻、人母，角色上多少有限制，林心如直言暫時佢仍無法接受演女主角阿媽，依家升呢製作人嘅佢亦感慨有退下嘅念頭：「可能有一天不能接受的是我演女主角的媽媽，那我就不會演了。我努力了20年，覺得可以鬆口氣了吧！」

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