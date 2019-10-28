去年捲賭博案　Shoo下月日本Solo出道

韓國元祖女團S.E.S出身的37歲日韓混血女星Shoo，於2016年8月至2018年5月在澳門等海外地方，曾26次參與賭博，涉及金額達7億9千萬韓圜，故被視為海外慣性賭博，她今年2月被判入獄6個月，緩刑兩年及80小時社會服務令，而她在京畿道華城市的物業則被債權人朴某假扣押。

今日有報道指Shoo將於11月27日在日本推出首張個人專輯《I found love》，是她自去年8月捲入慣性賭案後，相隔1年3個月復出，她會於11月25日在位於日本吉祥寺的夜店舉行個人專輯出道騷，與粉絲見面，專輯發行之後，她亦會在日本出席一連串的宣傳活動。報道指她暫時只會在日本活動，皆因在韓國對她的輿論仍較為負面，所以她未有在韓國的復出計劃。

而Shoo的好友指以個人身份出道是Shoo一直以來的夢想，雖然知道大家未必支持，但希望大家多多關注，而S.E.S亦曾在日本受到很大的愛戴，所以想與當地粉絲見面，這亦是對作為母親的Shoo來說是很大的挑戰，正在用心準備，好友又指Shoo正在深切反省，想悔過及做一個好媽媽。