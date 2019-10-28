離婚10個月　吳建豪晒新女網友洗版恭喜

台灣藝人吳建豪（Vanness）與新加坡百億千金石貞善（Arissa）去年12月底簽字離婚，二人各自展開新生活，雖然均未有宣布新戀情，不過今日Vanness忽然喺社交網上載疑似新歡嘅多張親密Selfie，仲齊齊以情侶白Tee上陣，被指佢疑似晒新女！合照中，二人頭貼頭、膊貼膊，關係明顯Close，女方眼大大笑容甜美，仲帶點鬼鬼哋嘅外形，同Vanness合拍到震，兩個一時Chok樣一時冧笑，而Vanness就只係簡單寫下一句：「Nana」似係意指女方叫Nana。

合照上載僅一個鐘，已經有過萬網友爭住睇，仲紛紛洗版恭喜晒Vanness「公開新戀情」，不過有心水清嘅粉絲就一句篤爆，原來Nana係Vanness嘅姪女，Vanness自己都自爆佢哋係「Uncle & Niece」，兩個人雖然看似合襯但其實只係親戚關係，果然基因強大全家靚仔靚女，即係……大家諗多咗喇，散場！

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