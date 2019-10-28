避過雪藏！涉醉駕陳偉琪素服Look飲泣認錯

「細龍太」陳偉琪上周五涉嫌醉駕被拘捕，今日首現身復工拍攝《愛．回家之開心速遞》，她一身白衫、白褲戲服接受訪問，一開始說話時有點嗚咽，更聲震震並飲泣致歉：「呢兩日喺屋企反省，做咗個好蠢嘅決擇，影響公司，同令支持我嘅人失望，但我要特別多謝珍姐（高層曾勵珍）同監製，佢哋畀好多鼓勵我，我都知影響咗『細龍生』（鄭世豪）、『大小姐』（林淑敏）佢哋收好多電話，亦好多謝傳媒報道正面！」

喊到眼腫

問到當晚情況時，她說：「做咗個好蠢嘅決定，以後唔會再犯，因為進入咗司法程序，唔方便透露，但我要再一次同大家講對唔住！」問到擔心被雪藏？她說：「好幸運，頭先同珍姐解釋，佢都原諒咗我，我會努力做嘢。（照舊開工？）冇影響，我會繼續拍《愛．回家》！（喊咗好多次？）係，喊到眼腫，但作為演員要投入角色，因為『細龍太』個角色比較霸道！」

「飲酒後一定唔會揸車」

再問到涉醉駕影響角色形象時，她即不停喊說：「呢個錯，影響好多人，我會深切反省！其實揸車原意係想車屋企人，依家要屋企人車番我。（戒酒？）會！（唔揸車？）又唔會，但以後飲酒後一定唔會揸車！（賠償問題？）呢啲唔方便透露。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你