孖張慧儀李麗珍拍劇　譚小環自爆唔啱牙

藝人張慧儀、譚小環及葉蘊儀驚喜客串ViuTV處境喜劇《娛樂風雲》，飾演昔日當紅藝人，被飾演娛樂公司老闆的袁富華邀請出山，與飾演袁富華旗下藝人的李麗珍合作拍攝電影《開心婦女組》。

在劇中，四位女星的碰面本以為是愉快的敍舊，實情卻是各有心結，互相針對兼大鬧不和。現實中，譚小環就透露眾人的關係與劇中完全不同，埋位拍攝前更是「雞啄唔斷」，又謂：「今次好難得同咁多人同場，以前大家都一齊合作過，所以喺化妝間梳化時已經傾唔停口，睇嚟今日片場都會好嘈吓！」小環飾演當年紅遍各地歌壇的女星，而張慧儀則飾演昔日拉丁舞后，二人皆表示為了今次拍攝有下苦功重拾歌藝與舞藝，角色充滿挑戰性。

張慧儀又笑言與袁富華有感情戲，劇情比其現實生活豐富得多：「我平日生活都好悶，唔係工作就係照顧小朋友，唔知有冇嚇怕追求者！」至於飾演舊日當紅花旦的葉蘊儀，表示勾起了不少少女時代的回憶，她說：「呢幾年自己都冇拍劇，但其實好多題材嘅劇集都有興趣參演，今次客串就當係熱身，希望未來同ViuTV有更多合作！」

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