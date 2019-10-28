《青龍》下月舉行　韓智敏金香奇現身打手印

韓國年度影壇盛事《第40屆青龍電影頒獎禮》將於11月21日舉行，去年得獎的影后得主韓智敏與最佳女配角金香奇、奪得新人獎的南柱赫與金多美今日現身首爾汝矣島CGV，出席《青龍》的打手印活動，其中金香奇未知是否第一次打手印，一度露出驚訝表情。

韓智敏在活動上表示：「上年憑《白小姐》有份提名，去到得獎的一刻都是有如做夢一樣，能夠出席回憶這份光榮的活動，真的十分有意義，可以用我的手去留下記錄，在時光消逝的時候，也可以回想和懷念，真的很光榮。」今年36歲的她又指自己現在正值花樣年華：「有人說人生中最燦爛的時期叫做花樣年華，身邊的人說我現在正是花樣年華，將來回想起來也會是燦爛和美麗的瞬間。」

而金香奇就回想起去年得獎時落淚的自己：「上台的時候就流淚了，真的非常幸福和感謝。」南柱赫就指一年時間過得很快，去年能夠出席頒獎禮非常榮幸，今日能參加活動亦十分開心，至於金多美就謂想成為演員的時候，出席《青龍》已經是她的夢想，發表得獎感言時亦像發夢一樣。