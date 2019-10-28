時間稍作調動　龍劍笙如期演出《帝女花》

粵劇名伶龍劍笙（阿刨）今年年尾將首踏西九文化區戲曲中心大劇院，演出粵劇戲寶之首《帝女花》。不過鑑於連月來香港社會的不明狀況，阿刨跟主辦商新娛國際綜藝製作有限公司老闆丘亞葵（Vigo）不停磋商，曾經想過不同方案，也考慮過延期，最終排除萬難，今晨阿刨拍板如期舉行，只是演出時間稍作調動，作出最妥當安排。

Vigo在社交平台上載給阿刨一封摯誠的公開信：「我的心底一直鎖著（着）一個信念，緊緊的，懂我的也不一定了解，各位親愛的戲迷，原諒我遲來的回應，希望大家明白我的心情，經過多日的商討，很高興告訴大家，龍劍笙《帝女花》，決定如期舉行，埸數及時間則有所更改，這是連日來跟阿刨商量後，我們決定再次並肩一起，雖然阿刨遠在溫哥華，也一直關心香港，關心戲班的兄弟，更關心我，感謝她的情誼，對我的全力支持，在過去忐忑日子，一直默黙祝禱，阿刨決定回來演出，確實是我們一大欣喜，唯一我要做的，就是確保一切順利，為各位帶來一台好戲，龍劍笙帝女花，我們更改的演出時間如下，演出在下午三時，日期是11月28、29日，12月2至6日，及12月9至14日，門票明天正式公開發售，今天，秋日的陽光更燦爛，我要努力做得更細心，答謝阿刨的回來，我知道，她付出的心力與淚水，在這個時刻，很難的願望，她把它實現了，請你安心，一如往常，今日無須再懷疑自己，我會準時在機場等你。」

Vigo回覆東網表示《帝女花》本來合共15場，不過周末、日的場次就刪去了，只保留12月14日星期六的尾場，而且將晚上演出時間提早至下午3時開始，方便觀眾完騷後可乘搭交通工具離開。Vigo說：「阿刨以往會提早兩個月回來綵排，今次遲咗少少，不過佢已經即刻執行李，日內就會返到香港密鑼緊鼓排練。」

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