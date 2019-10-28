澳門騷盡情釋放！李玟台上除鞋又跳又唱

歌手李玟（CoCo）在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行個人演唱會，當晚她準備了不少經典歌曲《好心情》、《刀馬旦》、《月光愛人》、《我依然是你的情人》等，還為澳門的粉絲準備了特別曲目《最好的愛》，對於這個驚喜，CoCo說：「呢首係我自己最喜歡嘅一首，好耐冇唱啦，希望我啲鐵粉們，都可以同我一起唱。」當前奏響起時，台下粉絲尖叫連連，即陪她一起大合唱。

CoCo還在現場隨機選中一名歌迷合唱《美麗笨女人》，讓人沒想到的是這位幸運歌迷唱功絕佳，讓CoCo當場大讚說：「你幫我唱啦，我休息一下好啦！」緊接着的《What's up》她更是盡情釋放了自己，唱到興起時，竟直接在舞台上脫掉鞋子。其實CoCo平時在錄音棚錄製歌曲時就不穿鞋子，可以讓她更放鬆，有利於全情投入錄製。她本人也有開玩笑道：「將我整個人都留喺舞台，將對鞋都留喺舞台。」讓第一次來看CoCo演唱會的觀眾哄堂大笑。向來寵粉的CoCo，在Encore後的快歌串燒環節將數份包裝成糖果形狀的簽名周邊丟到台下，讓歌迷大呼：「比吃到糖還要甜！」

貼心的CoCo特別為所有工作人員準備了澳門最出名的葡撻，坦言因為大家工作都很忙，可能沒有時間出門，特別安排在慶功宴，讓大家品嘗到當地的特色美味。

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